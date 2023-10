Ein Zwickauer mit dem Faible für das Vogtland

Am Sonntag jährt sich zum 140. Mal der Geburtstag des Schriftstellers Kurt Arnold Findeisen. Dem Vogtland widmete er sich bereits ab 1912 als Herausgeber einer Monatsschrift.

Es ist vermeintlich still geworden um den in Zwickau geborenen Kurt Arnold Findeisen, der auch im Vogtland seine Spuren hinterlassen hat. Von 1912 an war Findeisen in Plauen einer der Herausgeber der Monatsschrift „Das Vogtland und seine Nachbargebiete: Monatsschrift für heimatliche Kunst, Literatur und Wissenschaft“. Er betreute das Ressort...