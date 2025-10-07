Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einsatz für die Polizei in Adorf.
Einsatz für die Polizei in Adorf. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Einsatz für die Polizei in Adorf.
Einsatz für die Polizei in Adorf. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Oberes Vogtland
Einbrecher nehmen ungewöhnliches Diebesgut im Oberen Vogtland mit
Redakteur
Von Sabine Schott
Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Haus: Womit Ganoven nach einem Raubzug in Adorf ihre Beute transportiert haben.

Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Oelsnitzer Straße in Adorf, das derzeit ausgebaut wird, ist jetzt im Visier von Einbrechern gewesen. Gewaltsam drangen die Ganoven dort übers Wochenende ein, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Beute war kurios und praktisch zugleich: Denn mit einem gestohlenen Moped-Anhänger konnten wohl...
