Einbrecher nehmen ungewöhnliches Diebesgut im Oberen Vogtland mit

Oberes Vogtland
Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Haus: Womit Ganoven nach einem Raubzug in Adorf ihre Beute transportiert haben.
Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Oelsnitzer Straße in Adorf, das derzeit ausgebaut wird, ist jetzt im Visier von Einbrechern gewesen. Gewaltsam drangen die Ganoven dort übers Wochenende ein, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Beute war kurios und praktisch zugleich: Denn mit einem gestohlenen Moped-Anhänger konnten wohl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.