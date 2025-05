Einbruch im Vogtland: Mountainbike aus Keller gestohlen

Die Täter entwendeten ein orange-schwarzfarbenes Mountainbike aus einem Fahrradraum in Adorf. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in Adorf in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben dort ein Mountainbike gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben sich die Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 22. Mai und Dienstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu dem Objekt an der Schillerstraße verschafft. Aus dem Fahrradraum wurde...