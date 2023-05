Einbruch in mehrere Garagen

Schöneck.

Einbrüche in mehrere Garagen meldet die Polizei aus Schöneck: An der Gabelsbergerstraße drangen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam in neun Garagen ein. Sie entwendeten daraus zwei Fahrräder, einen Satz Kompletträder auf Alufelge für einen VW T5 sowie diverses Werkzeug im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Wem sind Personen aufgefallen, die sich an den Garagen zu schaffen machten? Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Plauen unter der Rufnummer 03741 140 entgegen. (fp)