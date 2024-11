Eindrucksvolle Startbilanz für Eckis Entdeckerwelt in Schöneck

Binnen eines Monats wurden 5000 Murmeln für das neue Freizeitareal verkauft. Mit 10.000 hatten die Schönecker fürs ganze Jahr kalkuliert.

Eckis Entdeckerwelt ist der erhoffte Publikumsmagnet in Schöneck. Diese Bilanz für das am 5. Oktober eröffnete Freizeitareal in der Ski- und Bikewelt hat Schönecks Bürgermeister Andy Anders (parteilos) gezogen. So seien binnen eines Monats 5000 Murmeln verkauft worden. Sie stehen für rund 15.000 Gäste, so die Schätzung. Die Erwartungen der...