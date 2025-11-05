Eine Garage als Streitobjekt: Warum dieser Bau in Bad Elster für Ärger sorgt

Tobias Enders hat in Bad Elster eine baufällige Garage in seinem Vorgarten erneuert. Die Stadt sieht darin einen verbotenen Neubau, Enders eine erlaubte Sanierung. Wie geht es weiter?

Handelt es sich bei der Garage auf dem Grundstück von Tobias Enders in Bad Elster um einen Neubau? Oder ist es die umfassende Sanierung einer bestehenden Garage? Um diese Frage streiten der Bauherr, zudem Stadtrat der CDU in der Kurstadt, und die Stadtverwaltung. Was zunächst als unbedeutende Frage anmutet, ist mit Blick auf die Garage...