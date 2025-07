Eingeschränkter Bahnverkehr zwischen Gera und Adorf: Was Reisende beachten müssen

Ab Sonntag wird auf der Strecke Gera - Weischlitz - Adorf an verschiedenen Stellen gebaut. Das führt bei der Vogtlandbahn zu Zugausfällen und geänderten Abfahrtszeiten.

Adorf.

Reisende mit der Vogtlandbahn-Linie RB 4 zwischen Gera und Adorf müssen sich ab Sonntag auf Einschränkungen im Bahnverkehr einrichten. Durch Baumaßnahmen kommt es zu verschiedenen Streckensperrungen. Geplant sind verschiedene Brücken- und Tunnelarbeiten. So bleibt bis einschließlich Sonntag, 10. August, der Streckenabschnitt zwischen Gera und Greiz vollständig gesperrt. Es gibt Schienenersatzverkehr mit Bussen. Ab Greiz verkehren die Züge der RB 4 teilweise etwas später, um den Anschluss des Ersatzverkehrs zu gewährleisten. Auf dem Abschnitt Weischlitz - Adorf entfallen ebenfalls teilweise Züge der RB 4. Fahrgäste, die nach Adorf reisen möchten, haben hier Anschluss an die Züge der Linie RB 2. Die täglich letzte Verbindung ab Gera – Weischlitz – Adorf wird auf dem gesamten Abschnitt – mit Umstieg in Greiz - per Bus gefahren, wobei wegen gleichzeitiger Straßensperrung bei Elsterberg die Bushaltestelle Elsterberg-Linde nicht angefahren werden kann. Über Details der Änderungen informiert die Homepage der Vogtlandbahn. Dort gibt es auch Infos zu den Ersatzhaltestellen, die sich nicht alle in Bahnhofnähe befinden, wie die Vogtlandbahn in einer Pressemitteilung erklärt. Von einer Fahrradmitnahme in den Bussen wird grundsätzlich abgeraten, da eine Mitnahme aus Kapazitätsgründen nicht gewährleistet werden könne. (bju)