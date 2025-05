Einmal probieren: Musikschule lädt ins Obere Vogtland ein

Am Samstag können in Klingenthal und Markneukirchen Instrumente getestet werden. Es gibt Informationen und bereits am Freitagabend ein Konzert.

Wer würde gern die erste Geige spielen? Oder auf der Trompete den Marsch blasen? Wer sich ausprobieren möchte, ist am Samstag beim Tag der Instrumente im oberen Vogtland richtig. Dazu laden die Musikschulen in Klingenthal und Markneukirchen ein, die zur Musikschule Vogtland gehören. Bei den Infoveranstaltungen am Vormittag in Klingenthal (10... Wer würde gern die erste Geige spielen? Oder auf der Trompete den Marsch blasen? Wer sich ausprobieren möchte, ist am Samstag beim Tag der Instrumente im oberen Vogtland richtig. Dazu laden die Musikschulen in Klingenthal und Markneukirchen ein, die zur Musikschule Vogtland gehören. Bei den Infoveranstaltungen am Vormittag in Klingenthal (10...