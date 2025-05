Einsatz bei Scheunenbrand im Vogtland mit Happy End

Schnell reagiert haben Feuerwehren und der Eigentümer der Scheune. So konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten.

Die Alarmierung hörte sich nach großem Brandereignis an - der Vorfall in Gunzen war aber innerhalb von zehn Minuten erledigt. Kurz vor 17 Uhr am Samstag wurde ein Scheunenbrand gemeldet, worauf die Wehren von Schöneck und ihren Ortsteilen Gunzen, Schilbach und Arnoldsgrün ausrückten. Ein offenes Feuer sei auf die Giebelseite der Scheune...