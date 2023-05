Eintrittspreis für Bad wird diskutiert

Bad Brambach.

Die Eintrittspreise im Freibad Bad Brambach - Anbaden nach der Sanierung ist am morgigen Donnerstag, 17 Uhr - werden am heutigen Mittwoch Thema im Gemeinderat. Zur öffentlichen Sitzung ab 19 Uhr im Ratssaal geht es unter anderem auch um Straßenbauarbeiten an der Bosestraße und der Schönberger Straße, die Bekanntmachungstafeln sowie um Grundstücksangelegenheiten. (hagr)