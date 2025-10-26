Einwohnertreff: Markneukirchen wertet Bürgerbefragung aus

Am Dienstag ist zur Versammlung ins Foyer der Musikhalle eingeladen. Um welche weiteren Themen es dabei gehen soll.

Wo wollen die Bürger in Markneukirchen und seinen Ortsteilen Akzente in den nächsten Jahren gesetzt sehen? Welche Vorschläge haben sie? Wo sehen sie Probleme? Das waren Themen einer Bürgerbefragung von Juli bis September. Am Dienstag, 17 Uhr wird sie zur Einwohnerversammlung im Musikhallen-Foyer ausgewertet. Das teilte Bürgermeister Toni...