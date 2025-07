Eis-Essen hilft Skispringern im Vogtland

Zur Schlemmerparty lädt die Senioren-Residenz Haus am See am Dienstag in Bad Elster ein. Zum Programm gehört nicht nur Schlecken für den guten Zweck.

Eis genießen, so viel man möchte - und damit gleich einem guten Zweck dienen: Das ist am Dienstagnachmittag in der Senioren-Residenz Haus am See in Bad Elster möglich. Die Pflegeeinrichtung lädt von 14 bis 17 Uhr zur Eisparty mit vielen verschiedenen Sorten ein. Für einen einmaligen Pauschalbeitrag von 5 Euro können Gäste unbegrenzt...