„Er hat den Skisport im Vogtland verkörpert“: Benennung zur Harry-Glaß-Schanze berührt Fans

Klaus Herold (rechts) freut sich mit seiner Enkelin Lena, seinem Sohn Mirko und seiner Frau Marion über die Benennung der Anlage am Schwarzberg in Harry-Glaß-Schanze.
Klaus Herold (rechts) freut sich mit seiner Enkelin Lena, seinem Sohn Mirko und seiner Frau Marion über die Benennung der Anlage am Schwarzberg in Harry-Glaß-Schanze. Bild: Florian Wißgott
Andreas Glaß, Sohn von Harry Glaß, vor dem Schanzentisch mit dem Plakat.
Andreas Glaß, Sohn von Harry Glaß, vor dem Schanzentisch mit dem Plakat. Bild: Johannes Schmidt
Mein Partner ist aus Thüringen und er hat sich schon immer gewundert, wieso es Vogtland-Arena heißt“, verrät die Klingenthalerin Ursula Dörfler mit Partner Lothar Walther.
Mein Partner ist aus Thüringen und er hat sich schon immer gewundert, wieso es Vogtland-Arena heißt", verrät die Klingenthalerin Ursula Dörfler mit Partner Lothar Walther. Bild: Florian Wißgott
Joachim Röll und seine Partnerin Gudrun Ludwig haben die emotionale Benennung in der Vogtland-Arena mit tausenden Fans miterlebt.
Joachim Röll und seine Partnerin Gudrun Ludwig haben die emotionale Benennung in der Vogtland-Arena mit tausenden Fans miterlebt. Bild: Florian Wißgott
Klaus Herold (rechts) freut sich mit seiner Enkelin Lena, seinem Sohn Mirko und seiner Frau Marion über die Benennung der Anlage am Schwarzberg in Harry-Glaß-Schanze.
Klaus Herold (rechts) freut sich mit seiner Enkelin Lena, seinem Sohn Mirko und seiner Frau Marion über die Benennung der Anlage am Schwarzberg in Harry-Glaß-Schanze. Bild: Florian Wißgott
Andreas Glaß, Sohn von Harry Glaß, vor dem Schanzentisch mit dem Plakat.
Andreas Glaß, Sohn von Harry Glaß, vor dem Schanzentisch mit dem Plakat. Bild: Johannes Schmidt
Mein Partner ist aus Thüringen und er hat sich schon immer gewundert, wieso es Vogtland-Arena heißt“, verrät die Klingenthalerin Ursula Dörfler mit Partner Lothar Walther.
Mein Partner ist aus Thüringen und er hat sich schon immer gewundert, wieso es Vogtland-Arena heißt“, verrät die Klingenthalerin Ursula Dörfler mit Partner Lothar Walther. Bild: Florian Wißgott
Joachim Röll und seine Partnerin Gudrun Ludwig haben die emotionale Benennung in der Vogtland-Arena mit tausenden Fans miterlebt.
Joachim Röll und seine Partnerin Gudrun Ludwig haben die emotionale Benennung in der Vogtland-Arena mit tausenden Fans miterlebt. Bild: Florian Wißgott
Oberes Vogtland
„Er hat den Skisport im Vogtland verkörpert“: Benennung zur Harry-Glaß-Schanze berührt Fans
Von Florian Wißgott
Fast zwei Jahrzehnte nach der Eröffnung der Vogtland-Arena hat die Anlage zum Weltcup-Wochenend einen Namen erhalten: Harry-Glaß-Schanze. Wie sich Vogtländer an die Klingenthaler Skisprunglegende erinnern.

Es war der emotionalste Moment des Skisprung-Weltcup-Wochenendes in Klingenthal, als am Samstag die Schanze am Schwarzberg einen offiziellen Namen bekam: Harry-Glaß-Schanze. „Wir wollten dieser Schanze einen Namen geben, der eng mit der Stadt, der Region und dem Vogtland und mit dem Sport verbunden ist“, sagte Moderator Bernd Schädlich vor...
