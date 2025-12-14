„Er hat den Skisport im Vogtland verkörpert“: Benennung zur Harry-Glaß-Schanze berührt Fans

Fast zwei Jahrzehnte nach der Eröffnung der Vogtland-Arena hat die Anlage zum Weltcup-Wochenend einen Namen erhalten: Harry-Glaß-Schanze. Wie sich Vogtländer an die Klingenthaler Skisprunglegende erinnern.

Es war der emotionalste Moment des Skisprung-Weltcup-Wochenendes in Klingenthal, als am Samstag die Schanze am Schwarzberg einen offiziellen Namen bekam: Harry-Glaß-Schanze. „Wir wollten dieser Schanze einen Namen geben, der eng mit der Stadt, der Region und dem Vogtland und mit dem Sport verbunden ist", sagte Moderator Bernd Schädlich vor...