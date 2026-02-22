Er war der einzige Kandidat: Bürgermeister in Mühlental mit 86,5 Prozent wiedergewählt

Oberes Vogtland
Heiko Spranger bleibt weitere sieben Jahre ehrenamtliches Oberhaupt der 1150-Einwohner-Gemeinde. Die Wahlbeteiligung am Sonntag war deutlich geringer als vor sieben Jahren.
Der Mühlentaler Bürgermeister Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) ist bei der Wahl am Sonntag mit 86,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Dies entspricht in absoluten Zahlen 301 Stimmen. Der 56-jährige Marieneyer war einziger Kandidat. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,2 Prozent. Zum Vergleich: 2019, als Spranger zum ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 22.02.2026 | 19:02 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG