Heiko Spranger bleibt Bürgermeister der Gemeinde Mühlental.
Heiko Spranger bleibt Bürgermeister der Gemeinde Mühlental. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Update
Oberes Vogtland
Er war der einzige Kandidat: Bürgermeister in Mühlental mit 86,5 Prozent wiedergewählt
Redakteur
Von Ronny Hager
Heiko Spranger bleibt weitere sieben Jahre ehrenamtliches Oberhaupt der 1150-Einwohner-Gemeinde. Die Wahlbeteiligung am Sonntag war deutlich geringer als vor sieben Jahren.

Der Mühlentaler Bürgermeister Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) ist bei der Wahl am Sonntag mit 86,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Dies entspricht in absoluten Zahlen 301 Stimmen. Der 56-jährige Marieneyer war einziger Kandidat. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,2 Prozent. Zum Vergleich: 2019, als Spranger zum ersten...
Erschienen am: 22.02.2026 | 19:02 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
