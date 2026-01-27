Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?

Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.

„Der Bürgerbus ist nicht mehr verkehrstüchtig. Er ist für einen guten Erlös verkauft worden" – das war die Information, die der Erlbacher Ortsvorsteher André Worbs (Freie Wähler) zur öffentlichen Sitzung im Brauhaus des Familienurlaubsortes weitergab. Aber ein Ersatz für das Gefährt ist in Sicht. Nach den Worten von Worbs ist eine...