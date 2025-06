Erlbacher laden für Samstag zum Parkspektakel ein

Zum Programm gehören Familiennachmittag, Handwagenrennen und die abendliche Party.

Im Park am Alten Schloss in Erlbach steigt am Samstag ab 15 Uhr das Parkspektakel. Dazu lädt der Verein für Tourismus und Jugendarbeit ein. Beim Familiennachmittag treten Trachtengruppe Erlbach, Tanz- und Akrobatikgruppe der SG Neptun sowie die Bläsergruppe des Gymnasiums Markneukirchen auf. Spiel, Spaß und Vereinsangebote gibt es mit...