Erneut Vollsperrung der B 283 im Vogtland geplant

Das Straßenbau-Landesamt plant schon wieder eine mehrmonatige Vollsperrung der B 283 im Vogtland. Nächstes Jahr soll ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt im Waldgebiet erneuert werden.

Zwischen Jägersgrün und Morgenröthe-Rautenkranz wird 2026 ein weiterer Teilabschnitt der Bundesstraße 283 gebaut. Darüber informierte Bürgermeister Wolfgang Schädlich. Auch für ihn, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs bedeutet das während der Bauzeit weite Umwege. Mehrere Ortsteile der Gemeinde sind über diese Straße...