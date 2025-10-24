Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Januar 2024 kippte das Bushäuschen an der Huth bei Schönbrunn vom Sockel ins Feld.
Im Januar 2024 kippte das Bushäuschen an der Huth bei Schönbrunn vom Sockel ins Feld. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Ersatz für Umfaller: Gemeinde im Vogtland stellt neue Bushäuschen auf
Redakteur
Von Ronny Hager
Am Abzweig Pfaffenberg bei Bobenneukirchen steht bereits ein neuer Unterstand für Wartende, in Schönbrunn und Bösenbrunn sollen weitere folgen.

In Bösenbrunn werden drei neue Bushäuschen aufgestellt. Das teilte Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) auf „Freie Presse“-Anfrage mit. Das Wartehaus am Abzweig Pfaffenberg ist bereits aufgestellt, weil hier potenziell die meisten Kinder die Schulbushaltestelle frequentieren. An der Huth zwischen Schönbrunn...
