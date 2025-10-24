Ersatz für Umfaller: Gemeinde im Vogtland stellt neue Bushäuschen auf

Am Abzweig Pfaffenberg bei Bobenneukirchen steht bereits ein neuer Unterstand für Wartende, in Schönbrunn und Bösenbrunn sollen weitere folgen.

In Bösenbrunn werden drei neue Bushäuschen aufgestellt. Das teilte Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) auf „Freie Presse"-Anfrage mit. Das Wartehaus am Abzweig Pfaffenberg ist bereits aufgestellt, weil hier potenziell die meisten Kinder die Schulbushaltestelle frequentieren. An der Huth zwischen Schönbrunn...