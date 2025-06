Erstmals in Sachsen: Bad Elster strebt Titel Soleheilbad an

Das anerkannte Mineral- und Moorheilbad aus dem Oberen Vogtland will ein weiteres Gütesiegel.

Als erstes Heilbad in Sachsen strebt Bad Elster den Titel Soleheilbad an. Darüber informierte Jens Böhmer, Geschäftsführer der Sächsischen Staatsbäder GmbH. Der Kurort will den Titel zusätzlich zum bereits bestehenden Mineral- und Moorheilbad erlangen. Dieses Prädikat muss 2026 erneuert werden. In diesem Zuge soll das Gütesiegel als...