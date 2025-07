Erstmals offiziell bestätigt: Im Vogtland lebt jetzt ein Wolfspaar – Bürgermeister äußert Sorgen

Was Jäger schon längere Zeit vermuteten, wurde nun erstmals amtlich durch das vom Freistaat betriebene Wolfsmonitoring bestätigt: Der Wolf ist wieder heimisch geworden in Südwestsachsen. Was bisher bekannt ist.

Drei neue Wolfsterritorien gibt es in Sachsen - eines davon liegt im Vogtland. Im Raum Muldenhammer lebt nach Angaben des Landesumweltamtes ein Wolfspaar. Wie die Behörde mitteilte, gibt es in Sachsen damit - gesichert - 41 Wolfsterritorien mit insgesamt sechs Wolfspaaren und 35 Rudeln. Drei neue Wolfsterritorien gibt es in Sachsen - eines davon liegt im Vogtland. Im Raum Muldenhammer lebt nach Angaben des Landesumweltamtes ein Wolfspaar. Wie die Behörde mitteilte, gibt es in Sachsen damit - gesichert - 41 Wolfsterritorien mit insgesamt sechs Wolfspaaren und 35 Rudeln.