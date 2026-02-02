MENÜ
Markus Hutschenreuter ist im Winter nahezu täglich mit seinem Rückezug unterwegs, um gefällte Bäume aus dem Wald zu bringen.
Überall im Oberen Vogtland liegen an den Waldrändern Holzstapel. Der Winter wird traditionell zum Holzeinschlag genutzt.
Auch im Sommer wird Holz geschlagen - vorwiegend Käferholz. Im Oberen Vogtland sind die Schäden, die die Käfer anrichten, nicht so groß wie weiter nördlich.
Überall im Oberen Vogtland liegen an den Waldrändern Holzstapel. Der Winter wird traditionell zum Holzeinschlag genutzt.
Auch im Sommer wird Holz geschlagen - vorwiegend Käferholz. Im Oberen Vogtland sind die Schäden, die die Käfer anrichten, nicht so groß wie weiter nördlich.
Oberes Vogtland
„Es wird immer schwieriger“: Ein Forstwirt im Vogtland kämpft ums Überleben
Von Daniela Hommel-Kreißl
Der Holzhandel floriert. Forstwirten werden jedoch Dumpingpreise gezahlt. Und die zerstören angesichts steigender Kosten einheimische Betriebe, sagt ein Vogtländer, der dennoch jeden Tag im Wald ist.

Der Winter ist seit jeher die klassische Zeit, in der Holz eingeschlagen wird. Auch Markus Hutschenreuter verbringt derzeit die meisten Tage im Wald. Der Hammerbrücker hat einen Rückezug und erbringt Lohnarbeit für private oder öffentliche Waldbesitzer. Seit 2008 ist er mit seinem Forstbetrieb selbstständig.
Erschienen am: 02.02.2026 | 17:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
