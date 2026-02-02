Der Holzhandel floriert. Forstwirten werden jedoch Dumpingpreise gezahlt. Und die zerstören angesichts steigender Kosten einheimische Betriebe, sagt ein Vogtländer, der dennoch jeden Tag im Wald ist.

Der Winter ist seit jeher die klassische Zeit, in der Holz eingeschlagen wird. Auch Markus Hutschenreuter verbringt derzeit die meisten Tage im Wald. Der Hammerbrücker hat einen Rückezug und erbringt Lohnarbeit für private oder öffentliche Waldbesitzer. Seit 2008 ist er mit seinem Forstbetrieb selbstständig.