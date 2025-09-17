Evangelische Schule Schöneck etabliert neues Lernhäuser-Konzept

Mit Schulen in der Schule: Das stark gewachsene Evangelische Schulzentrum Oberes Vogtland in Schöneck geht im Jahr des 20-jährigen Bestehens mit Lernhäusern neue Wege. Was sich dahinter verbirgt.

Familiär und überschaubar - so ist das heutige Evangelische Schulzentrum Oberes Vogtland als Schule vor 20 Jahren an den Start gegangen. Damals hatte der Obervogtländische Verein für Innere Mission Marienstift (OVV) als freier Träger das Schönecker Schulgebäude übernommen, nachdem die staatliche Oberschule keine Zukunft hatte - zu wenige... Familiär und überschaubar - so ist das heutige Evangelische Schulzentrum Oberes Vogtland als Schule vor 20 Jahren an den Start gegangen. Damals hatte der Obervogtländische Verein für Innere Mission Marienstift (OVV) als freier Träger das Schönecker Schulgebäude übernommen, nachdem die staatliche Oberschule keine Zukunft hatte - zu wenige...