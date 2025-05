Event zu Menstruation, Becken und sexueller Energie im Vogtland: „Es kommen sogar Frauen aus der Schweiz“

Knapp 70 Frauen und auch Männer haben sich zu einem Event im Vogtland angemeldet, das jedes Jahr das Becken feiern will. Das ist geplant.

In der Musikhalle Markneukirchen findet am Freitag eine Veranstaltung statt, die das Becken, Menstruation, Gebärmutter und sexuelle Energie „feiern“ will. „Es geht ganzheitlich um Beckengesundheit bei Frauen und Männern“, sagt Veranstalterin Stephanie Menz aus Adorf. Sie ist Unternehmerin, Heilpraktikerin und Ergotherapeutin und...