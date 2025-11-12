Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Thomas „Rups“ Unger (Mitte) spielte zusammen mit seinem Sohn Toni (rechts) und Paul Woboda vor mehr als 180 Gästen im Gasthof zum Walfisch in Zwota.
Thomas „Rups“ Unger (Mitte) spielte zusammen mit seinem Sohn Toni (rechts) und Paul Woboda vor mehr als 180 Gästen im Gasthof zum Walfisch in Zwota. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Ex-Randfichten-Sänger im Vogtland: „Rups“ macht den „Walfisch“ dreimal voll
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über 70 Veranstaltungen im Jahr beleben das Geschäft im Gasthof zum Walfisch in Zwota. Zuletzt sorgte Ex-Randfichten-Sänger Thomas „Rups“ Unger mit seinem neuen Musikprojekt für Stimmung. Dreimal stand er dort in den vergangenen Tagen auf der Bühne.

Ein voller Saal und drei nahezu ausverkaufte Veranstaltungen mit Ex-Randfichten-Sänger Thomas „Rups“ Unger: Im Gasthof zum Walfisch in Zwota wurde am Sonntag, Montag und Dienstag mit dem einstigen Volksmusik-Star groß gefeiert. Der 56-jährige Sänger stand gemeinsam mit seinem Sohn Toni und dem 19-jährigen erzgebirgischen Musiker Paul...
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
30.10.2025
4 min.
Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland: Bierfest, Blasmusik, Erinnerung Kult-Wirt
Zum Bierfest im alten Penny in Oelsnitz kamen im vergangenen Jahr 350 Gäste. OB Mario Horn zapfte das Fass an.
Zwischen Adorf und Zwota ist zum Start in den November viel los: Dazu gehört auch eines der ganz wenigen Konzerte von Inka Bause im Zuge ihres 40. Bühnenjubiläums - am Samstag in Bad Elster.
Ronny Hager
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
02.11.2025
4 min.
Gedenkabend für Gastwirt-Legende im Vogtland: „Behaltet den Vater in guter Erinnerung“
Das Erbe von Alfons Goram führen Sohn René und Tochter Peggy fort. Foto: Eckhard Sommer
Am 21. Dezember 2024 verstarb Alfons Goram, der ehemalige Wirt des Gasthofes Walfisch in Zwota. An ihn erinnerten am Samstag Freunde und Weggefährten mit einem kulinarisch-literarischen Abend.
Eckhard Sommer
