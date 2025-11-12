Ex-Randfichten-Sänger im Vogtland: „Rups“ macht den „Walfisch“ dreimal voll

Über 70 Veranstaltungen im Jahr beleben das Geschäft im Gasthof zum Walfisch in Zwota. Zuletzt sorgte Ex-Randfichten-Sänger Thomas „Rups“ Unger mit seinem neuen Musikprojekt für Stimmung. Dreimal stand er dort in den vergangenen Tagen auf der Bühne.

Ein voller Saal und drei nahezu ausverkaufte Veranstaltungen mit Ex-Randfichten-Sänger Thomas „Rups“ Unger: Im Gasthof zum Walfisch in Zwota wurde am Sonntag, Montag und Dienstag mit dem einstigen Volksmusik-Star groß gefeiert. Der 56-jährige Sänger stand gemeinsam mit seinem Sohn Toni und dem 19-jährigen erzgebirgischen Musiker Paul... Ein voller Saal und drei nahezu ausverkaufte Veranstaltungen mit Ex-Randfichten-Sänger Thomas „Rups“ Unger: Im Gasthof zum Walfisch in Zwota wurde am Sonntag, Montag und Dienstag mit dem einstigen Volksmusik-Star groß gefeiert. Der 56-jährige Sänger stand gemeinsam mit seinem Sohn Toni und dem 19-jährigen erzgebirgischen Musiker Paul...