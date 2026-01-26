MENÜ
  • Vogtland
  • Oberes Vogtland
  Große Ehre für Big Band aus dem Vogtland: Die Brass Socks spielen bei einem der größten Musikfestivals Deutschlands

Die Brass Socks sorgen seit fünf Jahren bei Konzerten für Stimmung.
Die Brass Socks sorgen seit fünf Jahren bei Konzerten für Stimmung. Bild: Eckhard Sommer
Niklas Liebscher ist der Gründer und künstlerische Leiter der Brass Socks.
Niklas Liebscher ist der Gründer und künstlerische Leiter der Brass Socks. Bild: Eckhard Sommer
Bunte Socken sind ein Markenzeichen der Brass Socks.
Bunte Socken sind ein Markenzeichen der Brass Socks. Bild: Eckhard Sommer
Ein Grund zum Feiern: Fünf Jahre Brass Socks Big Band.
Ein Grund zum Feiern: Fünf Jahre Brass Socks Big Band. Bild: Eckhard Sommer
Mit Charme und Stimmgewalt: Sängerin Maria Werner-Gander.
Mit Charme und Stimmgewalt: Sängerin Maria Werner-Gander. Bild: Eckhard Sommer
Begeisterung pur: Bei Jubiläumskonzert war der Saal im Gasthof Walfisch bis auf den letzten Platz gefüllt.
Begeisterung pur: Bei Jubiläumskonzert war der Saal im Gasthof Walfisch bis auf den letzten Platz gefüllt. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Große Ehre für Big Band aus dem Vogtland: Die Brass Socks spielen bei einem der größten Musikfestivals Deutschlands
Von Eckhard Sommer
Die Brass Socks haben am Samstag im Gasthof zum Walfisch in Zwota ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert. Eine Einladung verdeutlicht, warum die Big Band mittlerweile zu den musikalischen Aushängeschildern des Vogtlands gehört.

Musikalischer Ritterschlag für die Brass Socks: Die Big Band aus Klingenthal hat zu den Tagen der Chor-und Orchestermusik vom 13. bis 15. März in Kaiserslautern eine Einladung erhalten. „Wir haben uns für die Teilnahme beworben und sind stolz, dass es geklappt hat“, sagte Brass Socks-Vorstandsmitglied Ulrich Schimmack bei der...
