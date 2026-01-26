Große Ehre für Big Band aus dem Vogtland: Die Brass Socks spielen bei einem der größten Musikfestivals Deutschlands

Oberes Vogtland
Die Brass Socks haben am Samstag im Gasthof zum Walfisch in Zwota ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert. Eine Einladung verdeutlicht, warum die Big Band mittlerweile zu den musikalischen Aushängeschildern des Vogtlands gehört.
Musikalischer Ritterschlag für die Brass Socks: Die Big Band aus Klingenthal hat zu den Tagen der Chor-und Orchestermusik vom 13. bis 15. März in Kaiserslautern eine Einladung erhalten. „Wir haben uns für die Teilnahme beworben und sind stolz, dass es geklappt hat“, sagte Brass Socks-Vorstandsmitglied Ulrich Schimmack bei der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.