Fällen oder nicht: Welche Gefahr geht von über 100 Jahre alten Buchen in der Bikewelt Schöneck aus?

Werden mehr als 100 Jahre alte Buchen zur Gefahr für Wanderer und Biker im Vogtland? Bevor nicht ein Gutachter diese Frage eindeutig mit ja beantwortet hat, will der Stadtrat keinen Baum fällen.

Anfang Juni war eine Buche umgebrochen und auf einen Wanderweg der Bikewelt Schöneck gefallen. „Die Buche stand zwar nicht im Kommunal-, sondern in einem ans Wegesystem angrenzenden Privatwald. Aber wir müssen jetzt abklären, welchen Handlungsbedarf wir bei unseren Buchen haben", sagt Schönecks Bürgermeister Andy Anders (parteilos).