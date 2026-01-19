MENÜ
Züchter in Eichigt: Ronny Krauß (links) ist der Enkel von Christian Krauß, der einer der Gründungsväter des Vereins war, Gisela Krauß, die Frau von dessen Sohn Siegfried, und Urenkel Pascal Krauß.
Uwe Zöphel (links) wurde Vereinsmeister auf Coburger Lerchen silber ohne Binden, Lucy Menke erhielt den Jugendpokal auf Sachsengold und ihr Vater Ralf, der Kleinsilber gelb züchtet.
Hübsch anzusehen - Paduaner.
Züchter in Eichigt: Ronny Krauß (links) ist der Enkel von Christian Krauß, der einer der Gründungsväter des Vereins war, Gisela Krauß, die Frau von dessen Sohn Siegfried, und Urenkel Pascal Krauß.
Uwe Zöphel (links) wurde Vereinsmeister auf Coburger Lerchen silber ohne Binden, Lucy Menke erhielt den Jugendpokal auf Sachsengold und ihr Vater Ralf, der Kleinsilber gelb züchtet.
Hübsch anzusehen - Paduaner.
Oberes Vogtland
Familie im Vogtland seit 100 Jahren in Züchterverein eine feste Größe
Von Eckhard Sommer
Der Kleintierzuchtverein Eichigt hat sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Die Lokalschau am Wochenende stand im Zeichen dieses Jubiläums. Gezeigt wurden 299 Tiere.

„Was andere Dörfer können, das können wir auch“ – das sagten sich vor 100 Jahren Eichigter Tierfreunde und gründeten einen Kleintierzuchtverein. Als Ort wählten sie den Stammtisch im Gasthof Krauß, wo auch die ersten Ausstellungen stattfanden und abgesehen von einigen Ausnahmen – als in das ehemalige „Kasernen-Gebäude“ auf der...
