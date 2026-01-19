Familie im Vogtland seit 100 Jahren in Züchterverein eine feste Größe

Der Kleintierzuchtverein Eichigt hat sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Die Lokalschau am Wochenende stand im Zeichen dieses Jubiläums. Gezeigt wurden 299 Tiere.

„Was andere Dörfer können, das können wir auch“ – das sagten sich vor 100 Jahren Eichigter Tierfreunde und gründeten einen Kleintierzuchtverein. Als Ort wählten sie den Stammtisch im Gasthof Krauß, wo auch die ersten Ausstellungen stattfanden und abgesehen von einigen Ausnahmen – als in das ehemalige „Kasernen-Gebäude“ auf der...