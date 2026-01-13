Verein im Vogtland stellt sich personell neu auf

Der Kleintierzuchtverein Tiefenbrunn hat mit Udo Apelt einen neuen Vorsitzenden. Sein Vorgänger Harald Baumann wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 193 Tiere konnten zur Lokalschau gezeigt werden.

Im Januar ist es üblich, dass die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Tiefenbrunn die „Ernte" des Vorjahres einfahren. Dass sie am Wochenende bei der Lokalschau im Vereinsheim „Zur alten Schule" 32 Hühner, 60 Zwerghühner, 22 Tauben und 79 Kaninchen präsentierten, war durchaus keine Selbstverständlichkeit, sondern möglich dank der...