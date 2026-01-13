MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Udo Apelt (links) ist seit Dezember neuer Vereinsvorsitzender. Günter Eichhorn (rechts) war von 1998 bis 2025 Kassierer. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
Udo Apelt (links) ist seit Dezember neuer Vereinsvorsitzender. Günter Eichhorn (rechts) war von 1998 bis 2025 Kassierer. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Bild: Eckhard Sommer
Frank Ficker wurde in der Abteilung Hühner Vereinsmeister auf Westfälische Totleger silber.
Frank Ficker wurde in der Abteilung Hühner Vereinsmeister auf Westfälische Totleger silber. Bild: Eckhard Sommer
Züchter Bernd Seeling aus dem befreundeten Verein in Eichigt mit seinen Enkelkindern Finja und Anton.
Züchter Bernd Seeling aus dem befreundeten Verein in Eichigt mit seinen Enkelkindern Finja und Anton. Bild: Eckhard Sommer
Udo Apelt (links) ist seit Dezember neuer Vereinsvorsitzender. Günter Eichhorn (rechts) war von 1998 bis 2025 Kassierer. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
Udo Apelt (links) ist seit Dezember neuer Vereinsvorsitzender. Günter Eichhorn (rechts) war von 1998 bis 2025 Kassierer. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Bild: Eckhard Sommer
Frank Ficker wurde in der Abteilung Hühner Vereinsmeister auf Westfälische Totleger silber.
Frank Ficker wurde in der Abteilung Hühner Vereinsmeister auf Westfälische Totleger silber. Bild: Eckhard Sommer
Züchter Bernd Seeling aus dem befreundeten Verein in Eichigt mit seinen Enkelkindern Finja und Anton.
Züchter Bernd Seeling aus dem befreundeten Verein in Eichigt mit seinen Enkelkindern Finja und Anton. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Verein im Vogtland stellt sich personell neu auf
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kleintierzuchtverein Tiefenbrunn hat mit Udo Apelt einen neuen Vorsitzenden. Sein Vorgänger Harald Baumann wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 193 Tiere konnten zur Lokalschau gezeigt werden.

Im Januar ist es üblich, dass die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Tiefenbrunn die „Ernte“ des Vorjahres einfahren. Dass sie am Wochenende bei der Lokalschau im Vereinsheim „Zur alten Schule“ 32 Hühner, 60 Zwerghühner, 22 Tauben und 79 Kaninchen präsentierten, war durchaus keine Selbstverständlichkeit, sondern möglich dank der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
13:39 Uhr
4 min.
Geschafft: Vereinsheim ist dank Spenden jetzt Eigentum von Kleintierzüchtern im Vogtland
Nach jahrelangem Bemühen gelang es den Züchtern, das Vereinsheim An der Hohle zu erwerben.
Am Wochenende fand in Bobenneukirchen die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins mit 259 Tieren statt. Das Vereinsheim An der Hohle gehört seit einem halben Jahr dem Verein - dank einer großen Spendenaktion.
Eckhard Sommer
08.01.2026
1 min.
Kleintiere: Tiefenbrunn und Bobenneukirchen laden zu Rasseschauen ein
In der Alten Schule Pabstleithen ist am Wochenende Kleintierschau.
In der Alten Schule in Pabstleithen und im Vereinsheim An der Hohle in Bobenneukirchen finden am Wochenende Ausstellungen statt.
Ronny Hager
12:30 Uhr
2 min.
Erzgebirgische Motorsportler lassen alte Tradition neu aufleben
Motorradfahrer Hannes Graupner aus Schlettau und Hänger Heiko Bein aus Tannenberg belegten Platz 4.
Dank des Skijörings können sich Motorradfahrer auch im Winter messen – mit ihren „Hängern“. Nach längerer Pause stellte der Steinbacher Marcel Fischer nun wieder einen Wettkampf auf die Beine.
Thomas Fritzsch
12:28 Uhr
6 min.
Was die SPD bei der Erbschaftsteuer plant
Die bisherige Erbschaftsteuer hat umfassende Ausnahmen. (Symbolbild)
Die SPD hält die Erbschaftsteuer für ungerecht – vor allem, weil gerade die Reichsten wenig zahlen. Was bedeutet ihr Reformvorschlag zum Beispiel fürs Erben des Elternhauses?
Theresa Münch und Basil Wegener, dpa
Mehr Artikel