Mutter und Tochter aus dem Vogtland mit gemeinsamer Leidenschaft

Oberes Vogtland
Am Wochenende fand die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Bad Elster statt. Gezeigt wurden 348 Tiere. Wie eine Mutter und ihre Tochter dazu beigetragen haben.
Maximus – wenn das kein Name für einen Hahn ist! Christina Wunderlich hat ihn an ihren Stallprimus vergeben. Als Ansporn und Verpflichtung sozusagen, weil: „In diesem Jahr soll er für 1A-Nachwuchs sorgen, damit ich bei der nächsten Ausstellung einen Pokal bekomme“, hofft die Züchterin, die seit 2023 dem Kleintierzuchtverein Bad Elster...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.