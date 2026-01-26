MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zoe Wunderlich und ihre Mutter Christina züchten beide Deutsche Zwerg-Lachshühner weiß-schwarzcolumbia.
Zoe Wunderlich und ihre Mutter Christina züchten beide Deutsche Zwerg-Lachshühner weiß-schwarzcolumbia. Bild: Eckhard Sommer
Sehr attraktiv: Fränkische Samtschilder rot.
Sehr attraktiv: Fränkische Samtschilder rot. Bild: Eckhard Sommer
Nicht leicht zu züchten: Rhönkaninchen.
Nicht leicht zu züchten: Rhönkaninchen. Bild: Eckhard Sommer
Zoe Wunderlich und ihre Mutter Christina züchten beide Deutsche Zwerg-Lachshühner weiß-schwarzcolumbia.
Zoe Wunderlich und ihre Mutter Christina züchten beide Deutsche Zwerg-Lachshühner weiß-schwarzcolumbia. Bild: Eckhard Sommer
Sehr attraktiv: Fränkische Samtschilder rot.
Sehr attraktiv: Fränkische Samtschilder rot. Bild: Eckhard Sommer
Nicht leicht zu züchten: Rhönkaninchen.
Nicht leicht zu züchten: Rhönkaninchen. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Mutter und Tochter aus dem Vogtland mit gemeinsamer Leidenschaft
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende fand die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Bad Elster statt. Gezeigt wurden 348 Tiere. Wie eine Mutter und ihre Tochter dazu beigetragen haben.

Maximus – wenn das kein Name für einen Hahn ist! Christina Wunderlich hat ihn an ihren Stallprimus vergeben. Als Ansporn und Verpflichtung sozusagen, weil: „In diesem Jahr soll er für 1A-Nachwuchs sorgen, damit ich bei der nächsten Ausstellung einen Pokal bekomme“, hofft die Züchterin, die seit 2023 dem Kleintierzuchtverein Bad Elster...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
13.01.2026
3 min.
Verein im Vogtland stellt sich personell neu auf
Udo Apelt (links) ist seit Dezember neuer Vereinsvorsitzender. Günter Eichhorn (rechts) war von 1998 bis 2025 Kassierer. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
Der Kleintierzuchtverein Tiefenbrunn hat mit Udo Apelt einen neuen Vorsitzenden. Sein Vorgänger Harald Baumann wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 193 Tiere konnten zur Lokalschau gezeigt werden.
Eckhard Sommer
10:04 Uhr
3 min.
Familie im Vogtland seit 100 Jahren in Züchterverein eine feste Größe
Züchter in Eichigt: Ronny Krauß (links) ist der Enkel von Christian Krauß, der einer der Gründungsväter des Vereins war, Gisela Krauß, die Frau von dessen Sohn Siegfried, und Urenkel Pascal Krauß.
Der Kleintierzuchtverein Eichigt hat sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Die Lokalschau am Wochenende stand im Zeichen dieses Jubiläums. Gezeigt wurden 299 Tiere.
Eckhard Sommer
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
Mehr Artikel