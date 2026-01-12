MENÜ
Nach jahrelangem Bemühen gelang es den Züchtern, das Vereinsheim An der Hohle zu erwerben.
Nach jahrelangem Bemühen gelang es den Züchtern, das Vereinsheim An der Hohle zu erwerben. Bild: Eckhard Sommer
Vereinsmeister in der Abteilung Hühner wurde Franz Steudel auf Vogtländer blaugrau.
Vereinsmeister in der Abteilung Hühner wurde Franz Steudel auf Vogtländer blaugrau. Bild: Eckhard Sommer
Andreas Reuschel (rechts) leitete den Verein von 1999 bis 2025 und erhielt unter viel Beifall dafür ein großes Dankeschön von seinem Nachfolger Michael Geyer. Foto: Eckhard Sommer
Andreas Reuschel (rechts) leitete den Verein von 1999 bis 2025 und erhielt unter viel Beifall dafür ein großes Dankeschön von seinem Nachfolger Michael Geyer. Foto: Eckhard Sommer Bild: Eckhard Sommer
Nach dem Umbau nicht wiederzuerkennen: der rustikal eingerichtete Aufenthaltsraum.
Nach dem Umbau nicht wiederzuerkennen: der rustikal eingerichtete Aufenthaltsraum. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Geschafft: Vereinsheim ist dank Spenden jetzt Eigentum von Kleintierzüchtern im Vogtland
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende fand in Bobenneukirchen die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins mit 259 Tieren statt. Das Vereinsheim An der Hohle gehört seit einem halben Jahr dem Verein - dank einer großen Spendenaktion.

„So, liebe Zuchtfreunde und Gäste!“ – als Michael Geyer mit diesen Worte die Anwesenden begrüßte, ihm die Aufregung anzusehen war und seine Stimme dabei leicht zitterte, ließ sich vermuten, dass diese Lokalschau eine ganz besondere war. In der Tat: Die Bobenneukirchener Züchter stellten Hühner, Zwerghühner, Tauben und Kaninchen zum...
