Geschafft: Vereinsheim ist dank Spenden jetzt Eigentum von Kleintierzüchtern im Vogtland

Am Wochenende fand in Bobenneukirchen die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins mit 259 Tieren statt. Das Vereinsheim An der Hohle gehört seit einem halben Jahr dem Verein - dank einer großen Spendenaktion.

„So, liebe Zuchtfreunde und Gäste!" – als Michael Geyer mit diesen Worte die Anwesenden begrüßte, ihm die Aufregung anzusehen war und seine Stimme dabei leicht zitterte, ließ sich vermuten, dass diese Lokalschau eine ganz besondere war. In der Tat: Die Bobenneukirchener Züchter stellten Hühner, Zwerghühner, Tauben und Kaninchen zum...