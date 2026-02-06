MENÜ
Die Kirwe, hier der Karussellbetrieb auf dem Lindenplatz, ist vom 16. bis 19. Oktober Erlbachs größte Veranstaltung im Jahr.
Die Kirwe, hier der Karussellbetrieb auf dem Lindenplatz, ist vom 16. bis 19. Oktober Erlbachs größte Veranstaltung im Jahr. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Beim Neujahrstreffen am Hohen Stein waren Honoratioren aus Erlbach, Markneukirchen, Bubenreuth und Schönbach/Luby dabei.
Beim Neujahrstreffen am Hohen Stein waren Honoratioren aus Erlbach, Markneukirchen, Bubenreuth und Schönbach/Luby dabei. Bild: Johannes Schmidt
Das Alte Schloss in Erlbach wird am Samstag, 28. März, Schauplatz einer Premiere.
Das Alte Schloss in Erlbach wird am Samstag, 28. März, Schauplatz einer Premiere. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Familien-Urlaubsort im Vogtland gibt 2026 richtig Gas
Redakteur
Von Ronny Hager
Das ohnehin veranstaltungsstarke Jahr in Erlbach wird in diesem Jahr durch weitere Ideen ergänzt. Der Auftakt stimmt sehr optimistisch - und daran soll am Samstag mit zwei Touren angeknüpft werden.

Mit Vollgas ins neue Jahr: Eine Winterstarre gibt es bei den Veranstaltungen im Familien-Urlaubsort Erlbach nicht. Und so sind im Januar mit dem Neujahrstreffen am Hohen Stein, dem Bergwinter am Kegelberg und weiteren Terminen schon die ersten Zusammenkünfte Geschichte. Es geht nahtlos weiter - am Samstag, 7. Februar, gleich im Doppelpack: 10 Uhr...
