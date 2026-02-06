Familien-Urlaubsort im Vogtland gibt 2026 richtig Gas

Oberes Vogtland
Das ohnehin veranstaltungsstarke Jahr in Erlbach wird in diesem Jahr durch weitere Ideen ergänzt. Der Auftakt stimmt sehr optimistisch - und daran soll am Samstag mit zwei Touren angeknüpft werden.
Mit Vollgas ins neue Jahr: Eine Winterstarre gibt es bei den Veranstaltungen im Familien-Urlaubsort Erlbach nicht. Und so sind im Januar mit dem Neujahrstreffen am Hohen Stein, dem Bergwinter am Kegelberg und weiteren Terminen schon die ersten Zusammenkünfte Geschichte. Es geht nahtlos weiter - am Samstag, 7. Februar, gleich im Doppelpack: 10 Uhr...
