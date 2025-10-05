Feuerwehr im Vogtland befreit Kuh aus misslicher Lage

Das Tier hing in Oelsnitz mit dem Kopf unter einem Futteranhänger fest. Gefragt waren eine Leine und Muskelkraft.

Zu einer Tierrettung ist am Samstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz ausgerückt. Wie Stadtwehrleiter Jens Jacob im Einsatzbericht festhält, steckte aus nicht nachvollziehbarem Grund eine Kuh unter einem Anhänger mit dem Kopf fest. Eine vorbeikommende Frau hatte das Dilemma auf einer Weide im Oelsnitzer Röhrholz etwa 100 Meter nach...