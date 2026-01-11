Filmmusik, Ehrungen und ein Blick nach vorn: So startet Markneukirchen ins neue Jahr

Beim Neujahrskonzert mit dem Sinfonieorchester wurde erstmals der Bürgerpreis der Stadt Markneukirchen vergeben. Wer die Geehrten sind, wie wichtig das Konzert für das Orchester ist und was für die Stadt 2026 zu erwarten ist.

Eine ausverkaufte Musikhalle, emotionale Momente und viel Applaus: Das Neujahrskonzert in Markneukirchen am Samstagabend wusste in vielfacher Hinsicht zu begeistern.