Eichigt - hier die Obereichigter Höhe - nimmt in diesem Jahr mehr Steuern ein.
Eichigt - hier die Obereichigter Höhe - nimmt in diesem Jahr mehr Steuern ein.
Oberes Vogtland
Finanzen: Eichigt steht besser da als erwartet
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Steuereinnahmen im Plus, die Verschuldung trotz eines neuen Kredits weiter niedrig: Damit können auch höhere Ausgaben bei einem Großprojekt geschultert werden.

Die Gemeinde Eichigt erzielt durch die Grundsteuerreform deutlich höhere Einnahmen. In der Grundsteuer A (Landwirtschaftsflächen) sind es 8600 Euro mehr, bei der Grundsteuer B für bebaute/bebaubare Flächen 16.000 Euro mehr. Das teilte Kay Wasilewski von der Kämmerei der Stadt Oelsnitz mit. Der Mehrerlös kommt nicht gänzlich unerwartet....
