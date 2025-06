„Fläzbänksken“ und „Klingenthaler Schnapswurst“: Originelles wechselt die Seiten

Das Jubiläum 35 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Klingenthal und Neuenrade wurde mit einem Festakt begangen. Neben vielen guten Worten wurden auch besondere Geschenke ausgetauscht.

Welch eine Duplizität von zwei historischen Ereignissen. Am 13. Juni 1990 begann in der Bernauer Straße in Berlin der offizielle Abriss der Mauer. Und die damaligen Bürgermeister von Neuenrade Hans Schmerbeck und von Klingenthal Manfred Herold sowie der Präsident der Klingenthaler Stadtverordnetenversammlung Gunther Wetzel besiegelten an...