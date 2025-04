Flohmarkt lockt am Samstag in den früheren Oelsnitzer Penny-Markt

Der Oelsnitzer Heimatförderverein organisiert zum zweiten Mal einen Markt. Besucher können an 37 Ständen stöbern.

Ein Flohmarkt mit dem Schwerpunkt auf Kinder- und Familienwaren findet am Samstag im früheren Penny-Markt in Oelsnitz an der Untermarxgrüner Straße statt. Von 9 bis 17 Uhr können Interessierte dort an 37 Ständen auf Schnäppchenjagd gehen, wie Vera Meinel, Ines Wild und Nadine Lippert vom Oelsnitzer Heimatförderverein informieren. Der Verein...