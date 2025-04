Forstarbeiten: Eckis Naturlehrpfad in Schöneck gesperrt

Von 19. bis 28. März sind Wege im Bereich von Eckis Naturlehrpfad in Schöneck nur eingeschränkt nutzbar.

Aufgrund von Forstarbeiten sind Wege im Bereich von Eckis Naturlehrpfad in Schöneck derzeit gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 19. März, und dauern voraussichtlich bis Ende nächster Woche. Darüber informiert der Staatsbetrieb Sachsenforst. Es handelt sich um planmäßige Arbeiten in dem Gebiet, das zum Landeswaldrevier Kottenheide...