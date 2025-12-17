Fragezeichen um Bauvorhaben in früherer Schule: Klingenthaler Stadtrat fordert Transparenz

Oberes Vogtland
In einer früheren Schule im Ortsteil Brunndöbra sollen 32 Wohneinheiten entstehen. Warum der Stadtrat das Vorhaben ablehnt.
Der Klingenthaler Stadtrat fordert Transparenz zu einem Bauvorhaben im Ortsteil Brunndöbra. Dort soll die frühere Schule zu einem Wohngebäude umgebaut werden. 32 Einraumwohnungen mit einer Größe von bis zu 30 Quadratmeter sind dort geplant. Der Bauherr - er wird aus Datenschutzgründen öffentlich nicht genannt - hat einen Bauantrag bei der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.