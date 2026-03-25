Kontrollen auf Baustelle in früherer Schule in Klingenthal

Oberes Vogtland
Nach wiederholter Anwohnerkritik wurde die Baustelle in Brunndöbra von Behörden und Zoll unter die Lupe genommen. Über die Ergebnisse wurde am Dienstag im Stadtrat informiert.
Nach wiederholter Kritik und Fragen von Anwohnern zum Wohnungsbauvorhaben in der früheren Schule im Klingenthaler Ortsteil Brunndöbra hat es dort Kontrollen gegeben. Darüber wurde im Klingenthaler Stadtrat informiert.
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