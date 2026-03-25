MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die ehemalige Schule in Klingenthal-Brunndöbra. Hier sollen Wohnungen entstehen.
Die ehemalige Schule in Klingenthal-Brunndöbra. Hier sollen Wohnungen entstehen. Foto: Eckhard Sommer
Die ehemalige Schule in Klingenthal-Brunndöbra. Hier sollen Wohnungen entstehen.
Die ehemalige Schule in Klingenthal-Brunndöbra. Hier sollen Wohnungen entstehen. Foto: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Kontrollen auf Baustelle in früherer Schule in Klingenthal
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach wiederholter Anwohnerkritik wurde die Baustelle in Brunndöbra von Behörden und Zoll unter die Lupe genommen. Über die Ergebnisse wurde am Dienstag im Stadtrat informiert.

Nach wiederholter Kritik und Fragen von Anwohnern zum Wohnungsbauvorhaben in der früheren Schule im Klingenthaler Ortsteil Brunndöbra hat es dort Kontrollen gegeben. Darüber wurde im Klingenthaler Stadtrat informiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
28.01.2026
4 min.
Umstrittenes Bauprojekt in Klingenthal: Stadtrat beugt sich dem Baurecht
Die ehemalige Schule in Klingenthal-Brunndöbra ist seit vielen Jahren geschlossen und befindet sich in einem ruinösen Zustand.
Nach der Ablehnung im Dezember hatte der Klingenthaler Stadtrat den Umbau der früheren Schule in Brunndöbra erneut auf der Tagesordnung. Dazu waren viele Anwohner in den Ratssaal gekommen. Wie die Entscheidung ausging.
Tino Beyer
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
23.01.2026
2 min.
Nach Ablehnung: Klingenthaler Stadtrat beschäftigt sich erneut mit Bauplänen für einstige Schule
Die ehemalige Schule in Klingenthal-Brunndöbra ist seit vielen Jahren geschlossen.
Das Vorhaben zur Umnutzung der Immobilie im Stadtteil Brunndöbra steht am Dienstag wieder auf der Tagesordnung des Stadtrates. Auch fünf weitere Kommunalparlamente im Oberen Vogtland tagen.
Ronny Hager
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
Mehr Artikel