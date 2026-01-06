„Freie Presse“ verlost Karten für Gastspiel von Prager Schwarzlichttheater in Bad Elster

Das berühmte Prager Schwarzlichttheater gastiert am kommenden Sonntag, 11. Januar, mit „Antología – Das Beste“ im König-Albert-Theater Bad Elster.

Es war 1961 das weltweit erste seiner Art: das Prager Schwarzlichttheater. Das berühmte Ensemble ist am Sonntag, 11. Januar, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster zu erleben. „Antología – Das Beste“ vereint dabei eine Auswahl aus acht Themenwelten als Rückblick auf das gesamte Repertoire. Leser der „Freien Presse“ können...