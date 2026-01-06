MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Freie Presse“ verlost Freikarten für das Prager Schwarzlichttheater am 11. Januar.
„Freie Presse“ verlost Freikarten für das Prager Schwarzlichttheater am 11. Januar. Bild: Srnec Theatre
„Freie Presse“ verlost Freikarten für das Prager Schwarzlichttheater am 11. Januar.
„Freie Presse“ verlost Freikarten für das Prager Schwarzlichttheater am 11. Januar. Bild: Srnec Theatre
Oberes Vogtland
„Freie Presse“ verlost Karten für Gastspiel von Prager Schwarzlichttheater in Bad Elster
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das berühmte Prager Schwarzlichttheater gastiert am kommenden Sonntag, 11. Januar, mit „Antología – Das Beste“ im König-Albert-Theater Bad Elster.

Es war 1961 das weltweit erste seiner Art: das Prager Schwarzlichttheater. Das berühmte Ensemble ist am Sonntag, 11. Januar, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster zu erleben. „Antología – Das Beste“ vereint dabei eine Auswahl aus acht Themenwelten als Rückblick auf das gesamte Repertoire. Leser der „Freien Presse“ können...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
15:20 Uhr
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
14:00 Uhr
1 min.
Freikarten bei „Freie Presse“: Fernsehstar gastiert im Vogtland
Schauspieler Axel Milberg liest am Samstag ab 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster.
Am Vorabend des vierten Advents tritt Schauspieler Axel Milberg im Theater Bad Elster auf. Was die Besucher bei seinem Gastspiel erwartet.
Ronny Hager
06:00 Uhr
2 min.
Bad Elster: Wofür gibt es überhaupt noch Karten?
 2 Bilder
Die Revue Vintage Wonderland ist am 3. Januar, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster zu erleben. Foto: Nick Scholey
Rund um den Jahreswechsel sind im Sächsischen Staatsbad besonders viele Veranstaltungen ausverkauft. Die „Freie Presse“ erklärt, bei welchen Kurzentschlossene noch Glück haben.
Ronny Hager
Mehr Artikel