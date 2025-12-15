Freikarten bei „Freie Presse“: Fernsehstar gastiert im Vogtland

Oberes Vogtland
Am Vorabend des vierten Advents tritt Schauspieler Axel Milberg im Theater Bad Elster auf. Was die Besucher bei seinem Gastspiel erwartet.
Er ist einer der populärsten deutschen Schauspieler, nicht nur als Ex-Fernsehkommissar Borowski: Axel Milberg. Am Samstag, 20. Dezember, kommt er ins Vogtland. In einer musikalischen Lesung mit dem Klenke-Quartett erzählt er ab 19.30 Uhr im König-Albert-Theater von „Weihnachten bei den Buddenbrooks“. Leser der „Freien Presse“ können...
