Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel gibt am 14. September ein Solokonzert in Bad Elster.
Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel gibt am 14. September ein Solokonzert in Bad Elster. Bild: Enrico Meyer
Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel gibt am 14. September ein Solokonzert in Bad Elster.
Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel gibt am 14. September ein Solokonzert in Bad Elster. Bild: Enrico Meyer
Oberes Vogtland
Freikarten für Konzert für Prinzen-Frontmann in Bad Elster
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sebastian Krumbiegel tritt am Sonntag, 14. September im König-Albert-Theater auf. Das Motto des Abends: „Aufstehen – Weitermachen“.

„Nicht stehen bleiben, klar in der Birne bleiben“, lautet die künstlerische Devise von Sebastian Krumbiegel, Sänger und Frontmann der Prinzen. Zu den 25. Chursächsischen Festspielen gastiert der 59-Jährige im König-Albert-Theater Bad Elster. Am Sonntag, 14. September, 19 Uhr stimmt Krumbiegel Lieder unter dem Titel „Aufstehen –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:46 Uhr
2 min.
Silbereisen punktet bei seinem "Mausflug"
Vor ihrer Pause hatte Moderatorin Esther Sedlaczek ihren Kollegen und Vertreter Florian Silbereisen in der Show begrüßt. (Archivbild)
Weil sich Esther Sedlaczek in der Babypause befindet, übernahm Florian Silbereisen die Moderation der "großen Maus-Show" bei der ARD. So gut kam die Vertretung an.
15.08.2025
1 min.
Pietro Lombardi singt in Bad Elster: „Freie Presse“ verlost Freikarten
Pietro Lombardi gastiert mit seiner Band am Samstag, 23. August, in Bad Elster.
Der durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt gewordene Sänger und seine Band kommen am 23. August zum Sommer Open Air ins Naturtheater.
Ronny Hager
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
04.07.2025
1 min.
Nicole singt nächsten Freitag in Bad Elster: „Freie Presse“ verlost Freikarten
Ein Sommerkonzert gibt Sängerin Nicole am 11. Juli im Naturtheater Bad Elster.
Mit „Ein bisschen Frieden“ hat die Sängerin Musikgeschichte geschrieben. Bei ihrer „Ich bin zurück“-Tour kommt sie am 11. Juli ins Naturtheater.
Ronny Hager
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel