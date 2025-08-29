Freikarten für Konzert für Prinzen-Frontmann in Bad Elster

Oberes Vogtland
Sebastian Krumbiegel tritt am Sonntag, 14. September im König-Albert-Theater auf. Das Motto des Abends: „Aufstehen – Weitermachen“.
„Nicht stehen bleiben, klar in der Birne bleiben“, lautet die künstlerische Devise von Sebastian Krumbiegel, Sänger und Frontmann der Prinzen. Zu den 25. Chursächsischen Festspielen gastiert der 59-Jährige im König-Albert-Theater Bad Elster. Am Sonntag, 14. September, 19 Uhr stimmt Krumbiegel Lieder unter dem Titel „Aufstehen –...
