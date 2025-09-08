Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit Yoga-Weihnachtsmännern will die Kissen-Manufaktur Sandner - im Bild Gesellschafterin Heidi Sandner Wies - dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft punkten.
Mit Yoga-Weihnachtsmännern will die Kissen-Manufaktur Sandner - im Bild Gesellschafterin Heidi Sandner Wies - dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft punkten. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Mit Yoga-Weihnachtsmännern will die Kissen-Manufaktur Sandner - im Bild Gesellschafterin Heidi Sandner Wies - dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft punkten.
Mit Yoga-Weihnachtsmännern will die Kissen-Manufaktur Sandner - im Bild Gesellschafterin Heidi Sandner Wies - dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft punkten. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Frischer Wind für Familienbetrieb im Vogtland: Die fünfte Generation steigt ein
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heidi Sandner Wies hat im heimischen Unternehmen in Hammerbrücke Verantwortung übernommen. Statt auf die Spitzenstickerei konzentriert sich die Firma mittlerweile auf das Nähen hochwertiger Kissen.

Heidi Sandner Wies hat ihre ersten beiden Arbeitsmonate im Familienbetrieb hinter sich. Die studierte Germanistin bildet mit ihrer Mutter Karin jetzt ein Duo in der Geschäftsführung der Kissen- und Deckenmanufaktur Sandner in Hammerbrücke. Damit hat die fünfte Generation in der Firma Verantwortung übernommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
25.08.2025
4 min.
Die Erfolgsgeschichte des Vogtlandgrills: Das ist sein Geheimnis
„Beim Vogtlandgrill ist das Grillkohlevorglühgerät, das man bei den meisten anderen Grills zukaufen muss, integriert“, sagt Geschäftsführer Stephan Tuchscherer.
Seit 30 Jahren stellt die Johannes Steiniger GmbH aus Hammerbrücke den Vogtlandgrill her. Es gibt ihn in drei Ausführungen. Was ist das Besondere dieses Grills?
Daniela Hommel-Kreißl
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
08.08.2025
5 min.
Wie eine Konditorin aus dem Vogtland Schulanfänger glücklich macht
Michaela Trommer bestreicht in ihrer Konditorei in Hammerbrücke eine Zuckertütentorte mit Erdbeer-Joghurt-Creme.
Michaela Trommer von der Konditorei-Bäckerei Kunz in Hammerbrücke hat in diesen Tagen besonders viel zu tun. Wie die Tortenmacherin Jungen und Mädchen mit ihren süßen Kreationen verzückt.
Daniela Hommel-Kreißl
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
Mehr Artikel