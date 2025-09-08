Frischer Wind für Familienbetrieb im Vogtland: Die fünfte Generation steigt ein

Heidi Sandner Wies hat im heimischen Unternehmen in Hammerbrücke Verantwortung übernommen. Statt auf die Spitzenstickerei konzentriert sich die Firma mittlerweile auf das Nähen hochwertiger Kissen.

Heidi Sandner Wies hat ihre ersten beiden Arbeitsmonate im Familienbetrieb hinter sich. Die studierte Germanistin bildet mit ihrer Mutter Karin jetzt ein Duo in der Geschäftsführung der Kissen- und Deckenmanufaktur Sandner in Hammerbrücke. Damit hat die fünfte Generation in der Firma Verantwortung übernommen.