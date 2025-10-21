Für Oelsnitzer Buchhandlung: Demo und mehr als 1000 Unterschriften

Die von Eltern angeschobene Aktion ist auf große Resonanz gestoßen. Das galt auch mit 170 Kindern zur Übergabe der Willensbekundung für eine lebendige Innenstadt am Dienstagmittag auf dem Marktplatz.

Ergriffen, mit Tränen in den Augen blickte Buchhändlerin Kathrin Jakob am Dienstagmittag über den Markt ihrer Heimatstadt Oelsnitz. „Die vielen Kinder. Ich bin sehr dankbar und bewegt", sagte sie zu einer von Eltern und Kindern der evangelischen Grundschule organisierten Aktion. Eine Demo, begleitet von der Übergabe von mehr als 1000...