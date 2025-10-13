Für Waldbad-Rettung: Triebel schaufelt Geld frei

Oberes Vogtland
Um die Bodenplatte des Bads dicht zu bekommen, nimmt die Gemeinde 40.000 Euro aus dem Haushalt für das laufende Jahr. Wo das Geld weggenommen wird und für welche Zwecke ebenso Mittel gebraucht werden.
Die Gemeinde Triebel hat kurzfristig 40.000 Euro im Haushalt 2025 freigemacht, um sie in die Sanierung des Waldbades zu investieren. Damit soll die Bodenplatte des Bades saniert werden, damit nicht wie dieses Jahr auch die Saison 2026 wegen wegfließendem Wasser ausfallen muss. „Wir werden alles dafür tun, dass wir es dicht kriegen und wieder...
