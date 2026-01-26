Garagen-Einbrüche in Bad Elster: Täter stehlen Benzin

Die Täter verschwanden mit einem Benzinkanister - Wert: etwa 50 Euro. Sie hinterließen jedoch einen weitaus höheren Schaden an den Garagen.

Mehrere Garagen wurden am frühen Montagmorgen, 26. Januar, in Bad Elster aufgebrochen. Das berichtete die Polizei. Die Einbrüche geschahen im Zeitraum zwischen 4.30 und 6.30 Uhr in einem Komplex zwischen der Straße des Friedens und der Alten Roßbacher Straße. Die Täter durchsuchten dort die Garagen nach Diebesgut. Sie stahlen schließlich...