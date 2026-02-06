MENÜ
Dieses Schild hängt seit Donnerstagnachmittag an der Gaststätte „Sperk 2.0“ in Oelsnitz.
Dieses Schild hängt seit Donnerstagnachmittag an der Gaststätte „Sperk 2.0“ in Oelsnitz. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Gaststätte im Vogtland wechselt den Besitzer: Wer hier künftig kocht
Von Ronny Hager
Knapp zwei Jahre nach der Neueröffnung ist es im Lokal „Sperk 2.0“ an der Innenstadt-Zufahrt in Oelsnitz dunkel. Stammgäste äußern ihr Bedauern. Doch die Küche bleibt nicht dauerhaft kalt.

Die Gaststätte „Sperk 2.0“ an der Dr.-Friedrichs-Straße in Oelsnitz ist „vorübergehend geschlossen“. Diese beiden handschriftlichen Worte stehen auf einem am Donnerstagnachmittag angebrachten Zettel. Die noch am Mittag hier ausgehängten Speisekarten und Öffnungszeiten sind entfernt. Nach Angaben von Gastwirt Alexander Ruthe ist das...
Erschienen am: 06.02.2026 | 15:23 Uhr
