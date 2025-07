Gebrauchter Tanker für Feuerwehr Morgenröthe

Die Feuerwehrgarage ist zu niedrig. Deshalb muss eine Gemeinde im Vogtland ein neu angeschafftes gebrauchtes Löschfahrzeug anders bereifen, um es unters Dach zu bekommen.

Für rund 24.000 Euro wird die Gemeinde Muldenhammer ein gebrauchtes Löschfahrzeug für ihre freiwillige Feuerwehr in Morgenröthe anschaffen. 6000 Euro müssen in das LF 16/12, Baujahr 1997, noch investiert werden - etwa in die neue Bereifung. Die wird nötig, da das Feuerwehrgerätehaus eine geringe Deckenhöhe hat, sagt Bürgermeister Wolfgang...