Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die St. Michaeliskirche am Marktplatz in Adorf.
Die St. Michaeliskirche am Marktplatz in Adorf. Bild: Christian Schubert/Archiv
Die St. Michaeliskirche am Marktplatz in Adorf.
Die St. Michaeliskirche am Marktplatz in Adorf. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Gedenken zur Reichspogromnacht in Adorf
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Leiter der jüdischen messianischen Gemeinde aus Koblenz ist an diesem Wochenende zu Gast im Oberen Vogtland.

Eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht findet am Sonntag, 9. November am Gedenkstein vor der Oberschule in Adorf statt. Von 12 bis 12.30 Uhr können dort Interessierte mit Ivan Fröhlich ins Gespräch kommen. Er ist Leiter der jüdischen messianischen Gemeinde von Koblenz und besucht mit seiner Familie an diesem Wochenende das Vogtland....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
31.10.2025
4 min.
Kürbisleuchten lockt 2000 Besucher nach Adorf: So war die magische Nacht im Vogtland
Viele Besucher bestaunten die kreativ gestalteten Kürbisse beim siebten Kürbisleuchten auf dem Marktplatz in Adorf.
Das Kürbisleuchten lockte unzählige Vogtländer auf den Marktplatz. Viele geschnitzte Kreationen waren echte Hingucker. Diese Kunstwerke stachen besonders hervor.
Christian Schubert
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
4 min.
Schock in Adorf: Stadtmauer muss teuer saniert werden
Die Stadtmauer unterhalb der Michaeliskirche in Adorf.
Eine unerwartete Großbaustelle droht den Stadthaushalt zu sprengen: Hinter der Michaeliskirche ist die Mauer in schlechtem Zustand. Erste Kostenschätzungen fallen enorm aus. Steht die Kirche sicher?
Ronny Hager
Mehr Artikel