Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits

Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.

Wer sich schon immer wunderte, weshalb dem so genannten Almterroristen Michael M.-K., der die Zufahrt zur Alm seit Jahren blockiert, mutmaßlich nicht mit rechtsstaatlichen Mitteln beizukommen ist, sollte sich das Video anschauen. Bis zum Haus seiner Frau, in dem Michael M.-K. wohnt, ist der Berg wunderbar geräumt. Er kann also mit seinem Auto... Wer sich schon immer wunderte, weshalb dem so genannten Almterroristen Michael M.-K., der die Zufahrt zur Alm seit Jahren blockiert, mutmaßlich nicht mit rechtsstaatlichen Mitteln beizukommen ist, sollte sich das Video anschauen. Bis zum Haus seiner Frau, in dem Michael M.-K. wohnt, ist der Berg wunderbar geräumt. Er kann also mit seinem Auto...